Bereits zum 17. Mal findet am 9. Oktober um 13.30 Uhr der „BKK Walking Day“ rund um den Baldeneysee in Essen statt.

In den Disziplinen Walking und Nordic Walking können die Teilnehmer jeweils zwischen drei Streckenlängen wählen: der Seerunde über 15 km, der Nordschleife über 8,5 km und dem Schnupperwalk über 4,5 km. Die Strecken verlaufen entlang des landschaftlich reizvollen Baldeneysees – im „grünen Herzen“ des Ruhrgebiets.

An der frischen Luft für Ausdauer und Beweglichkeit

Walking und Nordic Walking fördern die Gesundheit und Fitness und haben positive Effekte auf die Psyche und das allgemeine Wohlbefinden. Die beiden Sportarten sind genau das Richtige, um an der frischen Luft schonend die Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und koordinativen Fähigkeiten zu trainieren. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes wird gemindert.

In der Gemeinschaft und mit einem motivierenden Ziel macht dies am meisten Spaß – wie beim „BKK Walking Day 2021". Die Teilnehmer finden eine gute Infrastruktur vor: asphaltierte, flache Wege, eine perfekte und erfahrene Organisation, eine angenehme Atmosphäre, ein naturnahes Umfeld am See sowie zahlreiche Parkplätze. Es gibt hochwertige Finisher-Medaillen und Urkunden für alle Teilnehmer.

Für jedermann geeignet

Mitmachen kann jede und jeder: Denn der „BKK Walking Day 2021“ eignet sich für junge und ältere Menschen, für bereits sportlich Aktive und für alle, die Lust haben, aktiv zu werden.

Die Veranstaltung wird eingebunden in den Westenergie Marathon, dem ältesten und traditionsreichsten Marathon in Deutschland. Der Lauf wird seit 1963 professionell organisiert vom "Tusem" Essen.