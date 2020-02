Steigenden Schülerzahlen und unhaltbarer Gebäudeabsenkung begegnen

Die FDP-Ratsfraktion trägt die verwaltungsseitig vorgelegten Bedarfe an Grundschulplätzen im Stadtbezirk VI - Schonnebeck, Stoppenberg und Katernberg - mit und sieht sich in ihrer Einschätzung eines erforderlichen Ersatzneubaus für die Grundschulen an der Immelmannstraße bestätigt.

„Eine Sanierung des durch Bergbauschäden abgesackten Gebäudes an der Immelmannstraße in Schonnebeck ist unwirtschaftlich und steht auch aus Gründen zeitgemäßer pädagogischer Anforderungen an Schulgebäude nicht zur Debatte“, sagt Tim Wortmann, schulpolitischer Sprecher der Essener FDP-Fraktion. „Bedauerlicherweise wird die Errichtung zweier Grundschulbauten voraussichtlich 6 bis 8 Jahre benötigen, dennoch halten wir Freie Demokraten es für die einzig verbliebene Option.“

Mit einer neuen Grundschule am Neubau der Gustav-Heinemann-Gesamtschule entstünde ein moderner Bildungscampus im Essener Nordosten, der über den Stadtteil hinaus Maßstäbe setzen könnte. „Wir unterstützen die gesamtheitliche Betrachtung der Verwaltung bezüglich der Grundschulen im Bezirk VI und fordern, diese Anstrengungen auch auf andere unterversorgte Stadtteile, wie bspw. Holsterhausen, zu übertragen“, so Wortmann.