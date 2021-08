Seit Anfang Juni ist das Corona-Info-Mobil der Stadt Essen regelmäßig unterwegs. Dabei macht es an unterschiedlichen Tagen in verschiedenen Stadtteilen Halt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Stadtteilarbeit des Jugendamtes sowie beispielsweise Integrationslotsen beraten zu der Schutzimpfung gegen das Coronavirus.

Im Gespräch mit den Bürgern beantworten sie allgemeine Fragen rund um das Thema COVID-19 und die Corona-Schutzimpfung, aber auch individuelle Fragen zur Impfung. Es gibt darüber hinaus ein Fremdsprachenangebot und Bürger erhalten Aufklärungs- und Informationsmaterialien bei Bedarf in unterschiedlichen Sprachen – auch online auf www.essen.de/coronavirus_vaccination.

In der zweiten August-Woche macht das Corona-Info-Mobil an folgenden Standorten Halt:

Mittwoch, 11. August, 12 bis 17 Uhr: Altenessen, Vorplatz der alten Kirche Karl-Denkhaus-Straße;

Donnerstag, 12. August, 12 bis 17 Uhr: Innenstadt, Marktkirche (Impfung mit im Rahmen der Aktion "Shoppen und impfen" in der City möglich);

Freitag, 13. August, 12 bis 17 Uhr: Katernberg, BBZ Kon-Takt, Katernberger Markt 4.

Die Termine für die Kalenderwoche 33 veröffentlicht die Stadt Essen in der kommenden Woche. Interessierte finden diese und weitere Informationen zum Corona-Info-Mobil auf www.essen.de/coronavirus_infomobil. Seit Kurzem können Bürger sich in ihren Stadtteilen ohne Termin impfen lassen. Wo und wann genau sowie mehr zur Corona-Schutzimpfung erfahren Interessierte auf www.essen.de/coronavirus_impfen. Bürger ab 16 Jahren können eine Corona-Schutzimpfung auch weiterhin im Impfzentrum Essen erhalten: ohne Termin aktuell täglich von 10 bis 17 Uhr in der Halle 4 der Messe Essen. Wer lieber mit Termin ins Impfzentrum Essen kommen möchte, kann diesen auch im Corona-Info-Mobil für den nächsten Tag buchen.