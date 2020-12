Auch in dieser Woche sorgen wir wieder für vorweihnachtliche Gefühle, indem wir ein beliebtes Rezept vom Weihnachtsmarkt nachkochen. Wohl jeder kennt den Magneten schlechthin auf dem Kennedyplatz, stets zu erkennen an der langen Schlange, in der Menschen geduldig auf ihre - Spannungsbogen - peruanische Kartoffel wartet.

“Kartoffel nur gegen Marke!” ”Hack? Hack? Hack?” “Schinken-Käse-Mais fünf Minuten!” Wir alle kennen (und lieben) diese Sätze, die so wohl nur am Stand mit der peruanischen Spezialität fallen. Schon früh stand in diesem Jahr fest, dass die fröhlichen Damen in ihrer Tracht aufgrund der Einreisebeschränkungen in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt fehlen würden. Doch zum Glück ist das Nachkochen ist gar nicht so schwierig, wie Sie vielleicht befürchten.

Sie benötigen:

1 Kilogramm mehligkochende Kartoffeln

1 Paket Kartoffelmehl

2 Eier

Salz, Pfeffer

200 Gramm Kochschinken (idealerweise am Stück)

300 Gramm Gouda (gerieben)

1 kleine Dose Mais

1 Päckchen passierte Tomaten

1 Weißkohl

9 EL Weißweinessig

3 EL Öl

1 EL Tomatenmark

1 Päckchen Natron

Zucker

Alternativ: 1 Pott fertigen Krautsalat

Zusätzlich eine Fritteuse oder einen großen Topf

Frittieröl

Für den Weißkohlsalat den Kohl in feine Streifen schneiden, waschen und in Wasser mit Natron einlegen.

Die Kartoffeln schälen und kochen, bis sie weich sind. Dann abkühlen lassen und im lauwarmen Zustand mit dem Kartoffelstampfer zerdrücken, dabei kräftig salzen. Sobald die Kartoffeln kalt sind, zwei Eier untermischen, ansonsten gibt es Kartoffelstampf mit Rührei. Nun müssen Sie sich auf ihr Gefühl verlassen und solange Kartoffelmehl unterarbeiten, bis ein relativ fester Teig entstanden ist, den Sie gut formen können. Mischen Sie in einer Schüssel den Schinken, welchen Sie zuvor in kleine Würfel schneiden, mit dem Mais und dem Käse. Anschließend widmen Sie sich dem Salat. Dazu das Wasser abschütten, den Salat in eine große Schüssel geben und aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Tomatenmark und etwas Zucker ein Dressing herstellen. Das Dressing schütten Sie über den Salat und kneten es kräftig ein. Je länger und intensiver Sie den Salat kneten, desto weicher ist dieser im Anschluss. Idealerweise lassen Sie ihn nun noch etwas ziehen.

Jetzt kommt der Geschicklichkeitsteil. Drücken Sie etwa 50 Gramm des Teiges mit den Händen flach und legen Sie die Masse in eine Hand. Je dünner Sie den Teig dabei kneten, desto besser schmeckt die Kartoffel am Ende. Mit der Kante der anderen Hand drücken Sie nun längs eine Mulde in den Teig. Dort hinein kommen nun einige Löffel der Füllung. Nun schließen Sie den Teig und geben ihm die elliptische Form eines Footballs - wie beim Original. Wichtig ist, dass der Teig richtig dicht ist, damit die Füllung nicht austreten kann. Die Kartoffel geben Sie jetzt für 5 bis 8 Minuten, je nach Größe, in die vorgeheizte Fritteuse. In einem Topf erwärmen Sie die passierten Tomaten und würzen Sie mit Salz und Pfeffer sowie etwas Zucker. Auf dem Weihnachtsmarkt ist die Soße kalt, aber sie schmeckt auch lauwarm vorzüglich. Wenn Ihnen das nicht zusagt, bereiten Sie die Soße früher zu und stellen Sie diese für einige Zeit in den Kühlschrank.

Sobald die Kartoffel knusprig braun ist, ist auch die Füllung warm und geschmolzen. Richten Sie die Kartoffel nun gemeinsam mit dem Salat und der Soße an und genießen Sie Ihren peruanisch-originalen Weihnachtsmarkt-Abend zuhause.

Übrigens schmeckt das Gericht auch mit Möhrensalat ganz fantastisch, diese künstlerische Freiheit haben wir uns beim Nachkochen gegönnt. Das Dressing ist mit dem des Krautsalats identisch, die Möhren lediglich geschält und gerieben.