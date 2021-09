Rot-Weiss Essen bleibt in der Fußball-Regionalliga West Tabellenführer. Allerdings machte sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart auch beim 2:1-Erfolg beim SV Lippstadt selbst das Leben schwer. Wieder einmal ließen die Essener einige Hochkaräter liegen und mussten am Ende zittern.

Im Gegensatz zum letzten Heimspiel gegen Schalke 04 II (1:0) brauchte RWE in Lippstadt eine kurze Anlaufzeit. Schon nach elf Minuten hatte Simon Engelmann die große Chance zur Führung, doch dem Torjäger klebte einmal mehr das Pech an den Schuhen. Freistehend traf er nur den Pfosten. Vier Minuten später lag der Ball erstmals im Netz, doch Sandro Plechaty stand beim Abschluss genau so im Abseits wie Zlatko Janjic (22.). Und dann ließ auch Kevin Holzweiler (23.) noch eine Hundertprozentige liegen.

Angesichts der Überlegenheit der Gäste war das Führungstor allerdings nur eine Frage der Zeit. Zunächst scheiterte Luca Dürholtz (35.) noch an SV-Torwart Christopher Balkenhoff, doch dann servierte der Neuzugang einen Eckball mustergültig auf den Kopf von Jose-Enrique Rios Alonso, der per Kopf zum 0:1 (39.) vollendete.

Offener Schlagabtausch

Eigentlich hätte die Partie zur Pause bereits entschieden sein müssen. Allerdings hatten die Rot-Weissen zum wiederholten Mal Chancenwucher betrieben und konnten von daher in Hälfte zwei noch nicht den Schongang einlegen. Im Gegenteil: Die Essener mussten nun aufpassen. Die Gastgeber, die in der ersten Hälfte gänzlich chancenlos waren, lieferten dem Favoriten plötzlich einen offenen Schlagabtausch und kamen durch Paolo Maiella (68.) zum 1:1-Ausgleich.

RWE-Trainer Christian Neidhart reagierte sofort und brachte mit Cedric Harenbrock und Oguzhan Kefkir zwei frische Angreifer. Vorher war bereits Sascha Voelcke für Kevin Holzweiler gekommen. Und der Nachwuchsmann bereitete mit einem Sololauf die erneute Führung vor, die Sandro Plechaty (75.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck erzielte. Vier Minuten später setzte sich Plechaty auf Rechts durch, doch Simon Engelmann gab beim Abschluss erneut eine unglückliche Figur ab. Lippstadt witterte Morgenluft, doch Torwart Daniel Davari rettete RWE den sechsten Dreier in Folge.