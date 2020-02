Eigentlich wollten wir kein Zuwachs. Und schon gar nicht Eine, die so viel Wind macht. Doch das Sturmtief ZEHRA hat uns bei der heutigen WasteWalk-Aktion im Hörsterfeld in Essen treu begleitet und für frischen Wind gesorgt.

Ich weiß, Viele erklären uns für verrückt. 😉 Doch es war wirklich ein wunderbarer Vormittag mit wunderbaren Menschen heute im Hörsterfeld in Essen. 36 Teilnehmer – 60 Minuten Engagement – zwölf volle Müllsäcke. Und Im Anschluß gab es bei guten Gesprächen im Bürgerladen Hörsterfeld noch Tee, Kaffee und frische Waffeln. Und der nächste Termin ist schon fest vereinbart. Wir treffen uns wieder am 18.04.2020 um 11:00 Uhr am Bürgerladen Hörsterfeld.

Willst auch Du Dich beteiligen? Für dieses Jahr 2020 sind heute schon über 60 weitere WasteWalks fest geplant. Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Mach auch Du mit! Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!