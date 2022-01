Der Caritasverband für die Stadt Essen wurde im Mai 1897 gegründet und ist damit der älteste Caritasverband in Deutschland. Das Jubiläumsjahr wird mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen in der ganzen Stadt gefeiert. Auch der Deutsche Caritasverband feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum, er wurde im selben Jahr gegründet.



Die Essener Caritas stellt seit ihrer Gründung als „katholische charitative Vereinigung für die Stadt Essen“ gemeinsam mit ihren korporativen Mitgliedern die Menschen in den Mittelpunkt der Arbeit, um „gegen Not und Elend zu kämpfen zum Wohle des Nächsten“ – wie schon im Aufruf zur Gründung steht.

Zum Wohle des Nächsten

Heute blickt der Caritasverband stolz auf seine 125-jährige Geschichte. Er ist gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte Gesellschafter der Caritas-SkF-Essen mit 900 Mitarbeitenden und über 50 Einrichtungen im ganzen Essener Stadtgebiet im Bereich der Altenpflege, Familienberatung, Gefährdeten- und Flüchtlingshilfe, Kindertagesstätten und Jugendhilfe.

Der Verband nimmt auf örtlicher Ebene spitzenverbandliche Aufgaben wahr und hat sich mit seinen korporativen Mitgliedern als „Caritas für Essen“ zusammengeschlossen. Dazu gehören verschiedene Einrichtungen und Träger der Altenpflege, Behindertenhilfe, Flüchtlingshilfe, Kindertageseinrichtungen, Wohnungslosenhilfe und Krankenhäuser in der ganzen Stadt. Gemeinsam mit den korporativen Mitgliedern beschäftigt der Verband sogar rund 15.000 Mitarbeiter und er-bringt damit Leistungen für über 300.000 Menschen pro Jahr in der Stadt.

Vielfalt ist die Stärke der Caritas

Das Jubiläum wird gemeinsam mit den korporativen Mitgliedern unter dem Motto „Mit Menschen. In Essen“ genauso bunt und vielfältig, wie die Einrichtungen und Angebote der Essener Caritas heute sind, gefeiert. Diese Vielfalt ist die Stärke und diese Vielfalt soll auch im Jubiläumsjahr gezeigt werden.

Das ganze Jahr über finden daher unterschiedliche kleine und große Veranstaltungen und Aktionen überall in Essen statt. Es werden Einrichtungen geöffnet, Einblicke ermöglicht und es werden 125 Bäume gepflanzt. 125 Veranstaltungen sind dabei über das ganze Jahr verteilt und richten sich an verschiedene Zielgruppen. Eine große Sozialaktion lädt Einzelpersonen oder verschiedene Einrichtungen, Gruppen und Träger ein, mitzumachen und an einem Tag aktiv zu werden. Beim Stadtfest Essen Original ist ein großer Stand mit Kinder-Spielaktion, vielen Mitmachangeboten und Informationen für alle Bürger geplant. Das interaktive Sportfest richtet sich an alle mit und ohne Handicap, die Lust haben sportlich aktiv zu sein. Bei einem Fußballturnier treten Mitarbeitende gegeneinander an; beim Pilgerwandern fahren Mitarbeiter gemeinsam Rad. Ein Zirkusfest oder die Kneipp-Veranstaltungen in der Kita und im Altenpflegeheim richten sich vor allem an die Bewohner, Kinder und Familienangehörigen. Ein öffentlicher Fachtag thematisiert im November Gewalt an Frauen. Zum Abschluss des Jahres geht es in einer Podiumsdiskussion um die Zukunft und Werte der Essener Caritas.

Türöffner-Tage versprechen tiefe Einblicke

Bei den Türöffner-Tagen werden ungewöhnliche Einblicke an Orten ermöglicht, die sonst nicht zugänglich sind. Beim Caritas-Geocaching gibt es dabei – mit Hilfe von QR Codes und kleinen versteckten Dosen, den „Geocaches“, die erst gefunden werden müssen, Informationen und kleine Rätsel an verschiedenen Gebäuden. Danach geht die Schnitzeljagd weiter zum nächsten Geocache. Für die „Caritas für Essen“-Mitarbeiter gibt es ebenfalls verschiedene kleinere Aktionen im Jubiläumsjahr, um den Zusammenhalt untereinander zu stärken.