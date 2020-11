Bildungschancen sind für Kinder die wichtigste Weichenstellung für ihre Zukunft. Vielen Schulkindern aus benachteiligten Lebenssituationen fehlt es jedoch an Unterstützung. Die Generationenstiftung des Essener Unternehmerverbandes (EUV) fördert deshalb als Chancengeber mit einer Spende von 10.000 Euro über 200 Essener Kinder und Jugendliche in den lernHÄUSERN des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Essen.



Damit möchte die Stiftung die Chancen auf spätere gesellschaftliche soziale Teilhabe all jener erhöhen, mit denen das Schicksal es nicht nur gut gemeint hat. „Unsere Unternehmen haben ein enormes Interesse daran, die Potenziale von Kindern jeglicher Schicht zu fördern. Dies ist nicht zuletzt auch in Bezug auf die eigene Nachwuchssicherung vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels von zentraler Bedeutung“, erläutert Dr. Henner Puppel, EUV-Stiftungsvorsitzender. Die Stiftung hat damit in den vergangenen drei Jahren insgesamt 30.000 Euro an die Essener lernHÄUSER gespendet.

Erfolgreiches Konzept

Konzeptionell sind die Essener lernHÄUSER auf eine frühzeitige Förderung und kontinuierliche Begleitung benachteiligter Kinder während ihrer Schullaufbahn ausgerichtet. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Kinder, die regelmäßig die lernHÄUSER besuchen, meistern erfolgreich ihren Schulabschluss.