Trampolino im Schalker Sportpark wird zur Job-Info-Plattform

Marienhospital Gelsenkirchen bietet Informationen für Pflegefachkräfte und Action für die Kids

Für Mittwoch, den 6. Oktober 2021 lädt das Marienhospital Gelsenkirchen (mhg) interessierte Pflegefachkräfte zu einem ganz besonderen Job-Info-Event ins Trampolino im Schalker Sportpark ein. Von 14.00 bis 18.00 Uhr sind nicht nur die Verantwortlichen der Krankenhausdirektion und der Pflegedirektion vor Ort und geben Auskunft über die dienstlichen und tarifvertraglichen Rahmenbedingungen und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten z.B. in Sachen Arbeitszeit, die den Dienst als Pflegefachkraft im mhg und im Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH so attraktiv machen, sondern auch das Thema individuelle Job-Karriere im Leistungsverbund steht besonders im Focus, wie mhg-Krankenhausdirektor Bernd Siegmund betont: „Mit unserem Event Jump ins neue Joblevel sprechen wir nicht nur examinierte Fachkräfte an, die sich grundsätzlich auf dem Arbeitsmarkt für Pflegefachkräfte orientieren wollen, sondern auch ganz gezielt solche Frauen und Männer, die für sich die Chance suchen, ein neues Joblevel zu erreichen. Im Marienhospital Gelsenkirchen und den fünf Geschwisterkrankenhäusern im Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH sind Karriereperspektiven immer auch ein Thema und eine reale Chance!“.

Damit die interessierten Besucher*innen des Job-Info-Events ganz in Ruhe und ausführlich mit den Krankenhausverantwortlichen ins Gespräch kommen können, haben sich das Trampolino im Schalker Sportpark und das Marienhospital etwas Besonderes einfallen lassen. Die Kinder der teilnehmenden Pflegefachkräfte sind herzlich eingeladen, das Trampolino als riesige „Indoor-Spielwiese“ kennenzulernen und zu nutzen. Claudia Hilbertz, stellv. Pflegedirektorin des mhg: „Wir freuen uns auf einen Info-Nachmittag und spannende Gespräche mit vielen Interessent*innen, die sich über neue Karrieremöglichkeiten in unserem Hause informieren möchten, während die mitgebrachten Kinder jeden Alters unter Aufsicht einen tollen Nachmittag erleben.“

Eine Anmeldung zur Info-Veranstaltung ist nicht erforderlich. Für die Info-Veranstaltung gelten im Rahmen der Corona-Prävention die bekannten AHA- und 3 G-Regeln.