An der Friedenstraße in Gladbeck-Mitte hat es am Mittwochabend (5. Januar) gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer gegen 19.20 Uhr in einem Sperrmüllhaufen ausgebrochen und dann auf die angrenzende Fassade eines Mehrfamilienhauses übergesprungen.

Verletzt wurde niemand. Alle Anwohner konnten sich selbständig retten. Durch den Brand wurde die Hausfassade und mehrere Fenster beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache, Brandstiftung kann offenbar nicht ausgeschlossen werden, und zur Schadenshöhe aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen.