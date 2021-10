Wesel (ots)

Laut Polizeibericht, befuhr am 10.10.2021 gegen 13:10 Uhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Hünxe mit seinem Motorrad die Straße Bransberg in Fahrtrichtung Stricksbrink. Nachdem er einen vorausfahrenden Motorradfahrer überholt hatte, kam er in Höhe der Einmündung Borggraf in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurde der 54-Jährige tödlich verletzt. Die Straße Stricksbrink musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das Motorrad wurde sichergestellt. Zur Betreuung anwesender Begleiter des Verstorbenen wurden Notfallseelsorger eingesetzt.