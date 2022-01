Hamminkeln (ots)

Laut aktueller Polizeimeldung, wurde am Dienstag, 25.01.2022 gegen 18:23 Uhr eine Tankstelle in Hamminkeln - Brünen auf der Straße Auf dem Stemmingholt überfallen. Eine unbekannte männliche Person betrat mit einer Schusswaffe die Tankstelle und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Beim Verlassen der Tankstelle entwendete er noch Zigaretten. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Gewerbegebiet. Es wurde niemand verletzt. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich Deutscher, ca. 190 cm groß, schlank, ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Fellmütze und Jogginghose. Bei Tatausführung trug der Täter einen Schal vor dem Gesicht und Handschuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.