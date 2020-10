Hamminkeln (ots)

Laut Polizeibericht, ereignete sich am Freitag, 02.10.2020 gegen 16:40 Uhr in Hamminkeln, Diersfordter Straße / Westfeldweg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 85-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamminkeln befuhr mit ihrem Pedelec den Westfeldweg. An der Diersfordter Straße wollte sie weiter geradeaus auf die Kastanienstraße in Richtung Wesel fahren. Beim Überqueren übersah sie einen vorfahrtsberechtigen PKW, der die Diersforter Straße von Hamminkeln nach Wesel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wesel gebracht. Der 76-jährige PKW-Fahrer aus Wesel kam nach dem Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb im Grünstreifen stehen. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wesel verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5500 Euro.

