Auch während der Pandemie sind das Jugendzentrum "Juze" und die Mobile Kinder- und Jugendarbeit in Hamminkeln aktiv. Es gibt verschiedene Online-Angebote für Kinder und Jugendliche, unter anderem ganz neu bei einem Quiz über Hamminkeln mit der App "Actionbound".

Kinder und Jugendliche können in Gruppen, aber auch allein zeigen, wie gut sie sich bereits in Hamminkeln und seinen weiteren sechs Ortsteilen auskennen oder als Detektive mithilfe von Eltern, Großeltern oder einer Recherche im Internet die richtigen Lösungen finden. Da kommt schon so einiges an Wissenswertem über Hamminkeln zusammen, beispielsweise aus den Bereichen Heimatkunde, Kultur, Musik, Politik, Sport.

Die App "Actionbound"

Alles, was die Teilnehmer benötigen, ist die App "Actionbound", die man sich im App-Sore kostenlos runterladen kann. Das gesamte Quiz kann von Zuhause aus gelöst werden. Auch bei Regenwetter kann man also online durch die Stadt Hamminkeln ziehen. Einfach den abgebildeten Code einscannen und schon kann es losgehen.

Anmelden für Teilnahme

Um die Teilnehmer zu sichern, ist eine Anmeldung per E-mail an: thomas.tangelder@hamminkeln.de mit folgenden Angaben notwendig: Gruppenname, Name und Vorname der/ des Teilnehmer (s), Adresse und Telefonnummer.

Das Quiz ist bis Sonntag, 28. Februar, online. Die ersten drei Sieger erhalten eine Urkunde und werden in der Presse und den sozialen Medien bekanntgegeben.

Bei eventuellen Fragen hilft das Juze, Tel. 02852/711052.

Maltipp "Wasserfarbenmonster" online

Neben dem Onlinequiz ist bereits der Maltipp "Wasserfarbenmonster" online. Nähere Infos dazu gibt es auf der Facebookseite: facebook.com/hamminkelnjugendzentrum

Weitere Angebote folgen ab jetzt regelmäßig.

Mitarbeiter erreichbar

Die Mitarbeiter sind momentan zu folgenden festen Zeiten zu erreichen: dienstags bis donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Darüber hinaus können auch Termine vereinbart werden.