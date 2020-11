Der MGV "Liederfreund" 1880 Hattingen-Welper e.V. als größter Hattinger Männerchor mit etwa 50 aktiven Sängern und zahlreichen passiven Mitgliedern leidet, wie alle Chöre in Deutschland, unter den Auflagen und der Lockdown-Situation während der Coronazeit. Proben waren seit März fast durchgehend nicht möglich, wöchentliche Treffen ebenso wenig. Für Vereine im kulturellen Bereich, die zudem musikalisch unterwegs sind, alles andere als eine einfache Zeit.

Im Sommer waren, nach den ersten Lockerungen der Hygieneauflagen, zumindest Vereinstreffen im kleinen Kreis möglich, bei denen man sich gesehen hat und ins Gespräch gekommen ist. Dies ist eine oft unterschätzte, aber dadurch nicht unbedeutendere Seite des Vereinslebens: Soziale Kontakte, Freundeskreise die sich im Verein entwickelt haben, der Austausch untereinander durch wöchentliche Treffen. Alles dies ruht seit geraumer Zeit, ist auf Telefonate oder Treffen untereinander, meist nur zu zweit, möglich und ersetzt nicht das Gruppen- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Probentermine und anschließender "Stammtisch"-Zeit.

Proben waren nur zwischen September und Oktober in der Ausweichräumlichkeit im Feuerwehrmuseum Hattingen möglich. Wobei es keine "Proben" im eigentlichen Sinne sein konnten, da das Singen im Chor unter den Abstandsregelungen schon rein akustisch nicht dasselbe ist, wie in der eigentlichen Chorformation, bei der neben dem Singen auch das Hören auf die einzelnen Stimmen eine wesentliche Rolle und ein Qualitätsmerkmal einnimmt. Dennoch war es nach vielen Monaten auch für die Sänger des MGV "Liederfreund" eine positive Unternehmung, zumindest wieder gemeinsam und jeder für sich zu singen.

Nun wieder Pause, hoffentlich nur bis zum Frühjahr.

Zusammenfassend wurden in 2020

- zwei Konzerte mit namhaften Künstlern abgesagt: Das Jubiläumskonzert zum 140jährigen Bestehen des Chores im Mai ebenso wie das traditionelle Weihnachtskonzert im Dezember.

- ein Empfang zum Jubiläum in "Diergardt's kühlem Grund" erst einmal verschoben auf das kommende Jahr.

- zahlreiche Auftrittstermine bei unterschiedlichen Veranstaltungen abgesagt.

- vereinsinterne Veranstaltungen, wie die Vatertagswanderung, das Vereinsgrillen, kulturelle Abende etc. nicht durchgeführt.

Für 2021 wird weiterhin geplant. Sowohl Konzerte, als auch viele andere Aktivitäten und Angebote für das Publikum, aber auch die Vereinsmitglieder, sollen dann wieder anlaufen, sobald es gesundheitlich keine Bedenken gibt. Denn die Gesundheit aller Beteiligten geht natürlich vor.

Der MGV "Liederfreund" hofft jedenfalls auf ein besseres Jahr 2021, in dem zumindest einige der geplanten Event stattfinden können und das Vereinsleben wieder lebendiger ablaufen kann.

Informationen zum jeweils aktuellen Stand gibt es auf www.mgv-liederfreund.de