Freie Plätze meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis für ein Schulungs- und Austauschangebot, das sich an Pflegelotsen in Unternehmen wendet. Es findet am Mittwoch, 3. März, von 11 bis 12 Uhr statt. Dabei zu sein ist denkbar einfach und gesundheitlich ohne jedes Risiko, die Veranstaltung findet online und digital statt.

Die Referenten Silke Niewohner, Jonathan Möller und Christa Beermann beleuchten in den 60 Minuten die Unterstützung pflegender Beschäftigter in Corona Zeiten sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement. Zudem dient das virtuelle Treffen dem Austausch von Erfahrungen.

Pflegelotsen in Unternehmen sind für ihre Kollegen kompetente Ansprechpersonen, die oft selbst Erfahrung mit der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege haben. Sie helfen pflegenden Angehörigen, Beratungs- und Unterstützungsangebote zu finden und sind gut mit Fachleuten vernetzt.

Pflegelotsen auch für Firmen sinnvoll

"Dieses Angebot und die Leistung der Pflegelotsen sind nicht zu unterschätzen und zahlen sich für die Unternehmen aus. Schließlich helfen die Lotsinnen dabei, zentrale Fragen rund um die Pflege schnell zu klären sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote zügig zu finden. Damit sorgen sie dafür, dass pflegende Mitarbeiter den Kopf wieder für das frei haben, was im Beruf von ihnen verlangt wird", macht Christa Beermann, Demografiebeauftragte des Ennepe-Ruhr-Kreises und Leiterin der kreisweiten Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, deutlich.

Die Schulung für Pflegelotsen bietet der Kreis in mehreren, voneinander unabhängigen Bausteinen an. Eingeladen sind interessierte Pflegelotsen, die Basiskenntnisse erwerben oder auffrischen und sich mit anderen zur Praxis in Unternehmen und Kommunen austauschen wollen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine formlose Anmeldung per Email allerdings notwendig. Ansprechpartnerin dafür sowie für Rückfragen ist Christa Beermann, E-Mail: C.Beermann@en-kreis.de. Informationen über die kreisweite Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege finden Interessierte hier.