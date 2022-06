Am Freitagmorgen (24. Juni) wurde in Hamm die Leiche einer jungen Frau im Bereich des Mitteldamms am Tibaum gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um die vermisste 17-Jährige aus Iserlohn-Letmathe.

Die Polizei hatte seit dem 14. Juni nach der vermissten 17-Jährigen gesucht. Das Mädchen soll abends mit ihrem Schäferhund zu einem Spaziergang aufgebrochen sein.

Zwei Tage später soll der Hund mit Halsband und Leine im Wald, etwa 200 Meter vom Wohnort entfernt, entdeckt worden sein. Das Mädchen hingegen blieb verschwunden.

Mordfall

Die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen zum Tötungsdelikt übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Zeugen gesucht

Ersten Berichten zufolge soll ein Radfahrer die Leiche in den frühen Morgenstunden entdeckt haben. Der Körper sei angezündet worden. Auf in diversen Medien veröffentlichten Fotos ist am Fundort eine verkohlte Stelle zu sehen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nun um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu einem möglichen Täter oder zu einer möglichen Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02331/986 2066 bei der Polizei in Hagen zu melden.