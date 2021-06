Ausgelöster Heimrauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Wie wichtig Rauchmelder sind, zeigte sich am heutigen Dienstagnachmittag.

Bewohner einer Mehrfamilienhauses in Bork hörten das Piepen eines Rauchmelders. Sie liefen alle Stockwerke ab, um die entsprechende Wohnung zu finden. Neben des Signals des Rauchmelders stellten die Bewohner auch Brandgeruch fest und alarmierten die Feuerwehr.

Die Löschzüge aus Selm und Bork waren schnell vor Ort, öffneten die Erdgeschosswohnung gewaltsam und fanden in der Küche den Grund für die Alarmierung. Gegenstände lagen auf einem eingeschalteten Herd.

Alle Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen.

Weitere Wohnungen wurden durch die Feuerwehr auf Rauch kontrolliert.