Brand und Unfall: Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe

Silvester rückte die Feuerwehr Selm zu zwei Einsätzen aus und auch der erste Tag des neuen Jahres fordert die Freiwilligen. Nachmittags heulte erst die Sirene, weil eine Wohnung brannte, direkt im Anschluss fuhren die Einsatzkräfte zu einem schweren Unfall.

Nebel könnte nach ersten Erkenntnissen eine Rolle gespielt haben, als zwei Autos auf der Hellweg-Kreuzung kollidierten. Feuerwehrleute mussten einen Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug befreien, auch ein anderer Unfallbeteiligter kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Person erlitt zudem leichte Verletzungen. Die Retter hatten zuvor schon eine brennende Wohnung in der Straße „Am Krummen Kamp“ gelöscht, dichter Rauch drang beim Eintreffen der Feuerwehr schon aus den Fenstern. Die Feuerwehr kühlte von der Drehleiter aus das Dach des Hauses und verhinderte so ein übergreifen der Flammen. Rettungskräfte brachten den Bewohner des Hauses in ein Krankenhaus. Seine Nachbarn können heute nicht in ihre Wohnungen zurück, für die Brandwohnung gilt das wohl für längere Zeit.