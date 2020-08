Heimrauchmelder löst Feuerwehralarm am Mittwochabend aus

Zu einem piependen Heimrauchmelder wurde die Freiwillige Feuerwehr Bork am Mittwochabend gegen 20 Uhr gerufen. Nachbarn hörten in einer Wohnung am Haferkamp den Rauchmelder und verständigten die Feuerwehr.

Nach Erkundung der Wohnung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Ursache weshalb der Rauchmelder auslöste ist unklar.

Verletzt wurde niemand.

Neben der Feuerwehr Bork waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt mit alarmiert worden.