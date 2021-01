"Mann onanierte vor meiner Tochter"

Miriam Fischer* ist noch immer im Schock und voller Ekel berichtet sie unserer Redaktion von einem Vorfall in einem Einkaufsladen in Lünen. Ein Mann onanierte an der Kasse vor der sechs Jahre alten Tochter der Lünerin.

Die Familie kauft Freitag am frühen Abend in einem Laden in der Innenstadt von Lünen ein, wie Miriam Fischer berichtet, sind mit ihr noch viele andere Kunden im Geschäft. Im Laden fällt der Mutter ein Mann auf, während des Einkaufs taucht er immer wieder in der Nähe der Familie auf, "er schaute unsere Kinder an und stand einmal direkt neben mir, Schulter an Schulter." Miriam Fischer vermutet erst, dass der Fremde nur ihren drei Monate alten Sohn im Maxi-Cosi anschauen will, "wie es so viele Menschen machen", doch sie beschleicht da schon ein komisches Gefühl. Im Kassenbereich kommt es dann zum Albtraum für die Mutter. Miriam Fischer packt die Einkäufe auf das Kassenband und dreht sich zu ihrer Tochter um, "das stand dort der Mann hinter uns, den Mund-Nasen-Schutz bis unter die Augen." Ihre Tochter starrt den Mann an und "ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was er da macht: Der Mann hatte sein Geschlecht in der Hand und onanierte direkt vor meiner Tochter."

Vorfall nicht der erste dieser Art?

Miriam Fischer zieht ihrer Tochter sofort die Mütze über den Kopf, um ihr den weiteren Anblick zu ersparen, bittet eine Verkäuferin des Ladens um Hilfe. Mitarbeiter sind dann schnell zur Stelle. "Der Mann war zu diesem Zeitpunkt total entspannt und meinte nur, dass er doch schon fertig sei", erzählt Miriam Fischer total fassungslos von der Reaktion. Die Mutter ist sicher, der Vorfall im Einkaufsladen war für den Exhibitionisten nicht der erste dieser Art. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann, überprüft dabei auch, ob er Kontakt hat zu anderen Kindern in seinem Umfeld. Miriam Fischer wird sich einen Anwalt nehmen und war mit ihrer Tochter bereits beim Psychologen. "Der Vorfall belastet sie, sobald die Sprache darauf kommt, macht sie dicht", so die Mutter

*Name geändert

