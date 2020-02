Polizei-Spezialkräfte finden Verletzten

Im Norden von Lünen kam es am Mittwoch zu einem Einsatz der Polizei. Spezialkräfte brachen eine Tür in einem Wohnhaus auf, fanden einen schwerverletzten Mann.

Hintergrund des Einsatzes ist ein menschliches Drama: Der Mann hatte einer Nachbarin am Morgen erzählt, dass er Probleme habe, die Nachbarin machte sich Sorgen und informierte die Polizei. Beamte nahmen dann Kontakt zu dem Lüner auf, allerdings öffnete er der Streife nicht die Tür und kündigte an, sich selbst etwas anzutun, sollten Polizisten in die Wohnung kommen, so ein Sprecher der Polizei Dortmund. Spezialkräfte sollten das verhindern, doch bevor die mit viel Ausrüstung bepackten Männer in die Wohnung eindringen konnten, hörten sie Geräusche. "Die Geräusche ließen den Schluss zu, dass der Mann sich bereits verletzt hatte", so der Polizei-Pressesprecher. Die Spezialkräfte brachen die Tür auf und fanden in der Wohnung den schwerverletzten Mieter. Rettungskräfte, die schon in der Nähe des Hauses bereit gestanden hatten, kümmerten sich um ihn und brachten ihn in eine Klinik.