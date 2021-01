Polizei sucht vermisstes Mädchen

Mitte Dezember verschwand Franziska R. aus Everswinkel im Kreis Warendorf - eine Spur führt eventuell nach Lünen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Das Mädchen, vierzehn Jahre alt, wird bereits seit dem 18. Dezember vermisst, sie hat schwarze Haare bis zu den Schultern, ist schlank, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine Brille und eine Zahnspange. Das Mädchen hält sich eventuell im Bereich Lünen oder Herne auf, so die Polizei. Wer Hinweise auf die Vermisste hat, meldet sich unter Telefon 02581 / 941 000 bei der Polizei in Warendorf oder in jeder anderen Dienststelle.

Thema "Vermisstensuche" im Lokalkompass:

> Kind vermisst: Einsatz am Horstmarer See