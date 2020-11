Toter am Gleis weiter ein Rätsel

Der Fund eines Toten an der Bahnstrecke zwischen Lünen und Dortmund ist noch immer ein Rätsel. Nach Informationen der Polizei haben die Ermittler keine neuen Erkenntnisse.

Der Körper war am Samstag kurz vor zwölf Uhr im Bereiche der Gleise kurz hinter dem Hauptbahnhof Lünen entdeckt worden, nach ersten Berichten der Polizei starb der Mann nach Kontakt mit einem Zug. Zu Hintergründen ermittelt die Kriminalpolizei - war es ein Unfall oder ein Suizid? Die Identität des Toten ist zur Stunde offensichtlich noch immer unklar, ein Sprecher der Polizei in Dortmund teilte auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion mit, man habe keine neuen Erkenntnisse. Der Mann könnte nach Recherchen unserer Redaktion eventuell direkt im Hauptbahnhof von einer Bahn erfasst worden sein, denn wie eine Zeugin berichtet, fanden sich hier am Samstag Schuhe, eine Brille und Geld im Gleisbett.

