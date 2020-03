Unfall: Motorradfahrer muss in Klinik

Retter brachten am Samstag einen Mann aus Dortmund ins Krankenhaus. Der Motorradfahrer verunglückte in Selm mit seiner Maschine.



Unfallort war am frühen Nachmittag die Nordkirchener Straße, hier verlor der Dortmunder im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor das Gleichgewicht und rutschte samt Maschine durch den Graben. Zum Stillstand kam er mit schweren Verletzungen auf

einer Grünfläche, ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

