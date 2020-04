Beim gestrigen kurzen Spaziergang um den Block, kurz, weil wir halten uns ja möglichst an die Kontaktsperren und das Abstandsgebot.

Bei den Blüten ist das Unterschreiten der entsprechenden Abstände mal großzügig erlaubt.

Das Tulpentrio und die anderen boten sich gerade an und wenn man schon so geduldige und freiwillige Models hat, dann nimmt man dankend an.

Weil ich gerade einen Zwischenring in der Tasche hatte, wurde der kurzerhand montiert und ein paar schnelle Bilder geschossen. 11mm bringen ein wenig mehr Abstand, um dann noch näher an das Motiv zu kommen. Die Fachleute werden es verstehen ;-)

Auch wenn es etwas schwer fiel, die in Schwarz und Gelb wurden auch auf den Sensor gebannt.

Danach ging es dann wieder fix in die eigenen 4 Wände.

Bleibt gesund und daheim und schöne Ostertage ;-)