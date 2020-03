Die GFL-Fraktion setzt sich dafür ein, dass Eltern die Kita-Gebühren für die Corona-Zeit erstattet werden. Einen entsprechenden Antrag wird die GFL einbringen.

„Wenn die Kita-Betreuung wegen der Corona-Krise ersatzlos ausfällt, müssen die Eltern ihr Geld für diesen Zeitraum zurückbekommen“, so GFL-Ratsfrau Susanne Großkrüger. Wenn ein Betreungsangebot für die meisten Eltern nicht erbracht werde, müsse das Geld erstattet werden. Gerade jetzt müsse Eltern geholfen werden, mit ihren Einkommenseinbußen klarzukommen. Großkrüger kündigt für die GFL-Ratsfraktion eine entsprechende Antragseinbringung in die zuständigen Ratsgremien an. Danach soll Lünen gemeinsam mit dem Kreis Unna beim Land die Kostenerstattung erwirken.

Die GFL-Ratsfrau Großkrüger macht zudem auf den aktuellen Appell von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey aufmerksam. Diese bittet die Länder und Kommunen, Eltern wegen der Corona-Krise die Kitagebühren sofort zu erlassen. Großkrüger: „Die Ministerin hat Recht, wenn sie von einer pragmatischen und schnellen Lösung spricht."