Lünen erlässt Kosten für Kita und Co.

Lünen erlässt Eltern im Januar die Gebühren für Kita und Co., das entschied am Abend der Haupt- und Finanzausschuss für den Rat der Stadt Lünen.

Die Ratsvertreter treffen sich im Lockdown aus Gründen des Infektionsschutzes nicht, über unaufschiebbare Themen entscheidet deshalb aktuell der mit Blick auf die anwesenden Personen viel kleinere Haupt- und Finanzausschuss. Der Entschluss, im Januar auf die Eltern-Beiträge zu verzichten, fiel am Abend einstimmig, so Benedikt Spangardt, Sprecher der Stadt Lünen. Der Erlass der Beiträge für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsgrundschulen, Kindertagespflege sowie andere Betreuungsformen an der Offenen Ganztagsschule verursacht bei der Stadt Lünen Kosten in Höhe von 200.300 Euro, die Hälfte davon übernimmt - so besprachen es die kommunalen Spitzenverbände und Politik - das Land Nordrhein-Westfalen. Weil Beiträge für den Januar meist aber bereits bezahlt wurden und um das Verfahren zu vereinfachen, wolle man keine Gebühren für Februar einziehen, erklärte die Stadt Lünen bereits vor einer Woche.

