Caterpillar-Aus trifft hunderte Mitarbeiter

Schock für die Mitarbeiter des Bergbau-Riesen Caterpillar: Das Werk in Lünen hat keine Zukunft.

Die Entscheidung betrifft in Lünen rund fünfhundert Mitarbeiter. Nach Informationen der Redaktion des Lüner Anzeigers wurden die Beschäftigten am Donnerstag kurzfristig per E-Mail zu einer Sonderversammlung einberufen, keine Stunde später stellte das Unternehmen, dass am Standort in Wethmar Bergbau-Technik für den Einsatz unter Tage produziert, sie vor vollendete Tatsachen.

Im Moment ist noch unklar, wann an der Industriestraße die Lichter ausgehen, "nur dass es passieren wird, das ist ein Fakt", so ein enttäuschter Mitarbeiter. Die Produktion solle auf andere Standorte umgelegt werden, berichtet der Mitarbeiter. Neben Lünen stehen auch die Caterpillar-Standorte in Dortmund und Wuppertal vor dem Aus. In Wethmar enden damit fast zweihundert Jahre Industriegeschichte. Caspar Diederich Wehrenbold gründete hier die Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia und legte damit den Grundstein für Bergbau-Technik made in Lünen.

