Im Kreis Recklinghausen entwickeln sich die Corona-Zahlen zusehends beängstigend. Glücklicherweise meldet das Gesundheitsamt in den letzten 24 Stunden keine neuen Corona-Todesopfer. Das ist allerdings die einzige gute Nachricht. Denn der Inzidenzwert überschritt jetzt die 80er-Grenze. In Oer-Erkenschwick liegt er über 150, in Marl bei 100. Es gibt 102 weitere Covid-19-Neuinfektionen und die akut Infizierten nehmen ebenfalls zu und zählen aktuell 1202 Menschen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 22313. Als genesen gelten inzwischen 21087 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1202 Menschen aktuell infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 80,6. Es gibt 724 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 14. März, 6 Uhr):

Marl 3259 Fälle / 2986 Gesundete / 78 Todesfälle / 195 aktuell Infizierte / 99,9 Inzidenz

Castrop-Rauxel 2549 2321 59 169 76,4

Datteln 1407 1282 71 54 54,9

Dorsten 2152 1984 50 118 57,6

Gladbeck 3703 3390 99 214 95,2

Haltern am See 683 646 9 28 37

Herten 2508 2316 89 103 61,5

Oer-Erkenschwick 1327 1193 53 81 155,9

Recklinghausen 4414 4038 186 190 89,8

Waltrop 1011 931 30 50 68,2

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.