In Mülheim gibt es an diesem ersten Januartag nicht nur ein Neujahrsbaby zu begrüßen, nein, gleich drei süße Wonneproppen erblickten am 1. Januar in den Kreißsälen des Evangelischen Krankenhauses Mülheim (EKM) das Licht der Welt.

Um 9.21 Uhr war es soweit: Mile Antunov und Miglena Andreeva freuten sich über die Geburt des Sohnes Martin Andreev (2828 Gramm schwer und 47 Zentimeter groß). Das Duisburger Paar erwartete die Geburt eigentlich erst am 10. Januar. Sie entbanden im EKM, weil dort der Arzt ihres Vertrauens praktiziert.

Um 10.35 Uhr kam das nächste Mülheimer Baby zur Welt: Luka Maximilian (4063 Gramm schwer und 57 Zentimeter groß). Da war die Freude bei Mutter Lara Divljan groß.

Das Trio komplett machte zehn Minuten später Julian Zadzimski (4250 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß), Mutter Kalina Tomczyk und Papa Krystian Zadzimski hatten mit der Geburt eigentlich schon am 19. Dezember gerechnet. Quelle: WAZ