Wilde Biene - spendet Zukunft, Initiative für den Wildbienenschutz

Wilde Biene – spendet Zukunft

– ist für Wildbienen und Schmetterlinge

– ist für jeden

– ist für’s Eigen- und Gemeinwohl

– ist eine Initiative zum Wildbienenschutz, im privaten wie öffentlichen Raum

– ist ein Kooperationsprojekt der Bürgerstiftung Mülheim und der Bürgerinitiative Baumwatch.org

Wenn jeder einen kleinen Teil leistet, ist uns allen gedient!

Jeder Quadratmeter zählt! Jede Blühte zählt! In einer zunehmend verarmenden Stadt.

ZIELE -

Erlärtes Ziel ist es, rar gewordene – und weiterhin rarer werdende(!) – Habitate und Trittsteinbiotope für den Wildbienenschutz zu ermöglichen. ÜBERALL!

Wie wäre es mit einem kleinen Paradies?

Oder einfach ein paar Beerensträucher für Ihre Garten- UND Hausbewohner?

Jedes kleine Projekt zählt, jeder Blumenkasten, jeder Blumenkübel, jeder Quadratmeter!

Wer ist angesprochen?

Sie möchten für den Wildbienenschutz spenden?

Oder Sie möchten selbst in Ihrem Garten, Balkon, Firma, Hof, Industriegelände, in der Kita oder Schule, in Ihrer Stadt aktiv werden? Oder uns aktiv werden lassen? Oder haben schon eine ganz konkrete Fläche im Auge?



Speziell für Firmen?

Bieten Sie bedrohten Wildbienen ein Zuhause, auch an Ihrer Firma!

Wir „siedeln“ bedrohte Wildarten auch bei Ihnen an, im Vorgarten, Hof, Fenster, Dach…

Oder Sie spenden für unsere Projekte, bspw. Apfelbäumchen für Kitas, Schulen, Altenheime…

Gerne bekommen Sie ein Spenden- oder Wildbienensiegel für Ihre Homepage etc.



Sprechen Sie uns gerne einfach an!

– Sie möchten eine Wildbienenweide anlegen? - jeder Blühstreifen oder Miniinsel zählt!

– Ein schönes Staudenbeet, ein Blühstreifen/-insel oder eine kleine Blumenwiese?

– Einen Obstbaum spenden oder blühende Solitäre oder auch Hecken anlegen, ergänzen?

– Sie möchten mit uns Nisthilfen für die verschieden brütenden Wildbienen anlegen?

– Oder selbst bauen?

– Oder uns bauen lassen?

– Oder einen Workshop besuchen/anbieten?

– Oder ein Event oder Teambuildung?

– Oder ein Eltern-Kind Angebot?

– Oder einfach eine beratende Hilfestellung zu Pflanzenwahl und Bezugsquellen (Gartenwert, Oberhausen etc.)?

– Oder Hilfe bei der Umsetzung in Ihrem Garten, Vorgarten, Kita etc.?

Sprechen Sie uns gerne an!

www.wilde-biene.org

info@wilde-biene.org



Facebook unter https://www.facebook.com/Wilde-Biene-spendet-Zukunft-103909451248359/