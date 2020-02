Fast unbemerkt in der Öffentlichkeit findet am Samstag, 15.02.2020, ab 11:00 die Hallenstadtmeisterschaft im Frauenfußball statt.

Sechs Vertreter dieser anscheinend sehr exotischen Sportart, ansonsten kann man sich die magere Vermarktung von offizieller Seite nicht erklären, spielen um den Titel.

Mit dem SV Heißen, Titelverteidiger 2019, spielen die Mannschaften von Blau-Weiß Mintard, Mülheimer SV 07, TSV Heimaterde, SV Raadt und den "Futsal-Hallenprofis" vom PCF Mülheim um die Mülheimer Krone.

Man darf auf sehr interessante Spiele gespannt sein und folgende Fragen dürften wohl beantwortet werden.

Wie schlagen sich die Mannschaften gegen den Hallenspezialisten PCF Futsal?

Ist die Konkurrenz stark genug um die Titelverteidigung vom Niederrheinligisten SV Heißen zu verhindern?

Wie schneidet der dominierende Tabellenführer der Bezirksliga und letztjähriger Zweiter Blau-Weiß Mintard ab?

Eine direkte Antwort auf diese und weitere Fragen können alle Interessierten am Samstag ab 11:00 in der Styrumer Sporthalle "von-der-Tann-Straße" erhalten.

Das Turnier wird im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt und beginnt mit der Partie Blau-Weiß Mintard gegen den Mülheimer SV 07.