Zum ersten Mal in der Geschichte der DLRG Mülheim wurde die jährliche Bezirkstagung coronabedingt als virtuelle Tagung abgehalten. "Damit Ehrungen und Verdienstzeichen dennoch in würdiger Form überreicht werden konnten, zeigte sich die Wasserrettungsorganisation kreativ und entschied sich für eine Übergabe direkt an der Haustür der zu Ehrenden. Bei den kontaktlosen Übergaben wurden selbstverständlich Masken getragen und Abstand gehalten.", heißt es seitens der DLRG Mülheim an der Ruhr.

„Für uns war es eine großartige Erfahrung die Urkunden persönlich an der Haustür zu überreichen“, so Lillian Berning, Bundesfreiwilligendienstleistende der DLRG, die bei der Verteilung unterstützt hat. Auch Frauke Jerabeck, Bezirksleiterin der DLRG Mülheim berichtet: „Auch nach der Tagung, auf der die zu Ehrenden noch mal genannt wurden, haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen, was uns sehr gefreut hat.“

Die Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft oder ehrenamtlichen Tätigkeit geehrt. Es wurden Urkunden für 10, 25, 40 und 50 Jahre Vereinszugehörigkeit und zwei Ehrungen für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit verliehen.

Die Geehrten

Die Geehrten der DLRG Mülheim an der Ruhr sind: Emmelie Schuran (geehrt für 10 Mitgliedsjahre), Lina Jendryschik, Anette Heikamp (geehrt jeweils für 40 Mitgliedsjahre), Leonie Mürkens (10), Christin(10) und René Töller (25), Janine Ziesmann (Verdienstzeichen Bronze), Ingo Gowin (25), Tabea Bütefür (10 und Verdienstzeichen Bronze).

"Auf diesem Weg konnte die DLRG auch in Corona-Zeiten ihre Dankbarkeit den Mitgliedern und Ehrenamtlichen gegenüber zum Ausdruck bringen, hofft aber im nächsten Jahr die Ehrungen wieder auf dem gewohnten Weg verleihen zu können.", so Bezirksleiterin Frauke Jerabeck abschließend.