Foto der Woche: Niederlande

Die Corona-Lage in unserem Nachbarland Holland hat sich entspannt und so werden viele Familien ihren Herbsturlaub dort verbringen. Am Montag starten die Ferien in NRW und so läuten wir mit unserem Fotothema der Woche, den Niederlanden, die freie Zeit ein.

Ob Strandurlaub an der Nordsee, ein Städtetrip nach Amsterdam oder eine Radtour über die so genannten LF-Routen: Holland hat touristisch einiges zu bieten. Historische Städte wie die älteste Stadt der Niederlande Nijmegen oder das Wasserdorf Giethoorn, in dem es statt Straßen kleine Kanäle gibt, sind nicht die ersten Anlaufstellen deutscher Touristen. Die zieht es gerne für einen Tagesausflug nach Venlo oder Maastricht, an die Sehenswürdigkeiten Amsterdams oder in einen der vielen schönen Küstenorte in Zeeland. Tulpen, Windräder und das Meer sind beliebte Fotomotive. Jetzt seid ihr dran: Zeigt uns Bilder eurer Aufenthalte in den Niederlanden.

Die Spielregeln



Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (15.10.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

