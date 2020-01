Liebe Leserin, lieber Leser,

sicher haben Sie bei abendlichen Autofahrten in Velbert zwischen Ende Februar und Anfang Mai schon einmal Menschen mit gelber Warnweste, Taschenlampe und Eimer am Straßenrand bemerkt - den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen der Velberter Amphibienretter.

Sie sorgen dafür, dass die Kröten, Frösche und Molche unbeschadet an ihrem Laichgewässer ankommen, und nicht auf der Mettmannerstraße, der Donnerstraße und an vielen anderen Orten der Stadt unter die Räder kommen.

Sie alle können mithelfen: Beachten Sie unbedingt die Warnschilder mit dem Frosch und halten Sie sich an das Tempolimit von 30 km/h. Fahren Sie bitte an den Helfern im Schritttempo vorbei.

Noch schöner wäre es, wenn Sie sich uns anschließen würden! Wir brauchen dringend Verstärkung, denn wir haben immer mehr Standorte zu betreuen. Und jede(r) von uns braucht auch mal einen freien Abend.

Was ist zu tun? Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung am 15. Februar 2020 in der Mensa des Berufskollegs Bleibergquelle (Haltestelle der Buslinie OV 6). Beginn 16:00 h. Für Kaffee, Tee und Kekse wird gesorgt. Und natürlich für Informationen über die Arbeit der Amphibienretter, die bei uns vorkommenden geschützten und streng geschützten Arten sowie unsere Datenbank "Amphis". Wir beantworten Ihre Fragen und stellen Helferteams zusammen., die sich bei dieser Gelegenheit gegenseitig kennenlernen können. Sind Sie dabei?

Gern beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch oder per Email:

Martin.Hankammer@t-online.de

0179 9354 024