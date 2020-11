Im Zuge des Veranstaltungsverbotes der neuen Corona-Schutzverordnung muss die Stadt Velbert den für das erste und zweite Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt absagen. Für weihnachtliche Stimmung ist dennoch gesorgt: In allen drei Stadtbezirken wird es den Auftakt für eine neue Beleuchtung zur Weihnachtszeit geben, die im Rahmen des "Masterplan Licht" entwickelt wurde.

Nach einer längeren Pause sollte 2020 der Startschuss für den Weihnachtsmarkt Am Offers fallen. Dieser muss nun auf das nächste Jahr verschoben werden. Die steigenden Corona-Zahlen und die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Bis mindestens Ende November müssen die Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, also auch Weihnachtsmärkte sind untersagt. „In diesen schwierigen Zeiten Geselligkeit und Heimeligkeit auf einem Weihnachtsmarkt herstellen zu wollen, ist nicht möglich“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka. „Wir hoffen, dass die Teilnehmer, die in diesem Jahr die Weihnachtshütten mit Leben füllen wollten, auch in 2021, wenn wir hoffentlich den Weihnachtmarkt wie geplant umsetzen können, mit dabei sind. Ein großes Dankeschön bereits heute für die Unterstützung“, ergänzt Olaf Knauer, Abteilungsleiter Stadtmarketing.

Weihnachtsstimmung zaubern

Dem zweiten Teil des Weihnachtskonzepts der Stadt kann die Pandemie nichts anhaben. Für die Adventszeit ist der Startschuss für die Installation neuer Weihnachtsbeleuchtungen gesetzt. „Mit den Lichtern möchten wir Weihnachtsstimmung zaubern und die Attraktivität der Innenstadt und der Ortskerne erhöhen“, so Lukrafka. Die Illumination orientiert sich am "Masterplan Licht", der derzeit entwickelt wird.

Große Weihnachtsbäume

In der Velberter Innenstadt werden am Platz Am Offers zwei große Weihnachtsbäume erstrahlen. „Die eindrucksvollen zwölf Meter hohen Weihnachtsbäume sind ein Kooperationsprojekt der Stadtwerke Velbert, der Technischen Betriebe, der WOBAU, der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH sowie des Stadtmarketings Velbert“, freut sich Knauer über die breite Unterstützung. Darüber hinaus werden Bodenlichtprojektionen in der Innenstadt installiert und begrüßen die Besucher mit weihnachtlichen Motiven. Weiter werden an drei zentralen Quartierseingängen der Fußgängerzone Überspannungen mit eindrucksvollen 3D-Lichtelementen ausgestattet, die zukünftig in den Quartieren der Innenstadt weiter ausgebaut werden.

Giebel- und Firstlichterketten

Giebel- und Firstlichterketten werden an der Hauptstraße in Langenberg an Altstadtgebäuden gegenüber der Alten Kirche erstrahlen und unterstützen die heimelige Atmosphäre der historischen Altstadt.

Bodenprojektoren und

neue Lichterketten

In Neviges illuminieren in der Adventszeit in der Elberfelder Straße Bodenprojektoren die Fußgängerzone sowie die „Grüne Wand“ am Platz Im Orth mit weihnachtlichen Motiven. Der Weihnachtsbaum am Platz Im Orth wird mit neuen Lichterketten erstrahlen. Ein Highlight sieht das Stadtmarketing zudem in der festlichen Beleuchtung des großen Laubbaumes an der Ecke Elberfelder Straße Richtung Busbahnhof.