Ungefähr 13.000 Euro beträgt der Sachschaden bei einem Verkehrsunfall vom gestrigen Samstag ( 26. September ) in Bochum-Wattenscheid. Ein Verkehrsteilnehmer ( 24 ) wurde dabei leicht verletzt.



Gegen 13 Uhr befuhr eine 53-Jährige Autofahrerin die Berliner Straße in Richtung Höntrop. An der Berliner Straße / Wattenscheider Hellweg wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Ein hinter der Frau fahrender 24-jähriger Bochumer - er befuhr mit seinem Fahrzeug den linken Fahrstreifen - konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte auf den Wagen der Wattenscheiderin. Dabei verletzte er sich und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kollision aber ließ sein Auto noch gegen das links neben ihm stehende Fahrzeug einer 46-jährigen Frau aus Wattenscheid schleudern. Diese wartete verkehrsbedingt an der Ampel und wollte nach links auf den Wattenscheider Hellweg abbiegen.

Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Polizei Bochum