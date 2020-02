Die Frage nach dem „Wer ist denn dat?“ stellt sich schon längst nicht mehr! Mit seiner Comedy Show „Anton kommt! … Der Ruhrpott lacht!“ steht er kurz vor dem nationalen Durchbruch. Doch auch als Ruhrpott-Schlagerbarde ist Anton Klopotek so gefragt wie nie. Dutzende Musiksingles und –Alben hat der „Botschafter des Ruhrgebiets“ schon veröffentlicht. Mit seiner Musik bietet er seinen Fans einen detaillierten Einblick in die spannenden Welten eines Ruhrpott-Hausmeisters.

Ins Leben gerufen wurde die fiktive Figur des Anton Klopotek Mitte der 1990er Jahre von dem deutschen Schlagersänger Wolfgang André. Seitdem ist André alias Anton Klopotek nicht nur auf CDs zu finden, sondern auch im Radio und dem TV. Seit rund 30 Jahren begeistert der Wattenscheider im Ruhrpottdialekt die Zuschauer der Metropole Ruhr und weit darüber hinaus. Im Dezember 2006 bekam Anton für „Weisse noch …?“ seine erste goldene Schallplatte für den besten Ruhrgebietsschlager 2005/2006.

Nun ist es wieder an der Zeit, dass Anton Klopotek mit seinem brandneuen Song „Wat is denn dat …?“ einen neuen Hit in die Charts katapultiert! Er hat damit absolut den gegenwärtigen Zeitgeist getroffen. Denn jeder von Euch wird sich sicher schon mal die Frage gestellt haben: „Wat is denn dat?“. Auch wenn man Klopoteks Songs eher direkt mit dem Ruhrpott verbindet, hat er es diesmal definitiv geschafft, damit auch den sonnigen Ballermann und die Berghütten beim Aprés Ski zu beschallen. Freuen kann man sich auf einen flotten Beat mit Schunkel- und Ohrwurmgarantie. Dann weiss man genau „wat dat is“! Es ist ein Lied und kein Buch, also reinhören …

Der Song ist auf allen Download- & Streamingportalen erhältlich.

Anton Klopotek auf seiner Comedy-Tour sollte man live erleben! Tickets und Termine sind zu finden auf www.AntonKlopotek.de