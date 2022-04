Nachfolgender Antrag wurde an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel gerichtet:

Sehr geehrte Frau Westkamp,

bei den letzten Wahlen hat die Stadt Wesel einige von städtischer Seite bereitgestellten Plakatträger an verschiedenen Standorten für 4 Wochen nach den Wahlen stehen lassen und für den Zeitraum von drei Wochen die Standorte für Graffiti Arbeiten zu Weseler Themen ausgeschrieben, so dass Graffiti Künstler sie besprühen oder bemalen konnten.

Diese Möglichkeit für Graffiti Künstler*innen wurde jeweils gut angenommen, die Kunstwerke fanden in Wesel und weit darüber hinaus großen Anklang.

Für die kommende Landtagswahl beantragen wir, dass die Stadt Wesel wieder Plakatträger bereitstellt, die Graffiti Künstler*innen besprühen oder bemalen können. Anders als bisher sollen die bereitgestellten Plakatträger in diesem Jahr über das gesamte Stadtgebiet, also auch in den bisher nicht berücksichtigten Stadtteilen verteilt bereitgestellt werden.

Die Ergebnisse der Arbeiten sollen wie schon in der Vergangenheit unter Creative Commons-Lizenz auf der Homepage der Stadt Wesel ausgestellt und für weitere Verwendungen freigegeben werden.

Begründung:

Graffiti bedeutet für die Künstler Kreativität. Ideen und Vorstellungen werden verwirklicht, Gefühle werden ausgedrückt. Auch in und um Wesel gibt es eine Graffiti Szene.

Die Stadt Wesel sollte weiterhin den meist jungen Graffiti Künstler*innen eine Möglichkeit bieten, ihre Kunst legal zu betreiben. Die Wahlplakatstandorte in der ganzen Stadt Wesel sind dafür bestens geeignet. Sie werden nach Gebrauch wieder abgebaut und bieten den Künstlern für einen kurzen Zeitraum eine Möglichkeit ihre Kunst und Kunstwerke zu präsentieren.

Die Bereitstellung von Plakatständern im gesamten Stadtgebiet ermöglicht auch den Bewohner*innen der bisher nicht berücksichtigten Stadtteile, diese Kunstform wahrzunehmen und sich aktiv zu beteiligen.

Die Stadt Wesel stellt sich mit dieser Aktion wieder als offene, kunstaufgeschlossene und jugendorientierte Stadt dar und kann die Graffiti Aktion und die daraus resultierenden Werke für Marketingzwecke nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Gorris, Fraktionssprecher

Manfred Schramm, sachk. Bürger