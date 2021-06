Mal eben vorbeikommen ist bei uns an diesem langen Feiertags-Wochenende besonders einfach! Heute haben wir 14.00-17.00 Uhr für große und kleine Besucher/innen geöffnet und ebenso am Samstag und Sonntag (gleiche Zeiten). Keine Test- oder Terminpflicht! Als Dank für die bereits gewährten Unterstützungen, vor allem aber auch, weil wir noch weitere Spenden für den Unterhalt unseres Museums benötigen, öffnen wir derzeit auf Spendenbasis (= SIE/IHR zahlt keinen Eintritt, aber es wird um Spenden gebeten). Ein geschlossenes Museum ist ein trauriger Ort! Daher sind wir unseren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern besonders dankbar, dass sie für Sie (& Euch) unser Museum öffnen! Im Museum ist Maskenpflicht, aber wir bieten dank weitläufiger Anlage (Ausstellungen in drei separaten Museumsgebäuden verteilt) viel Platz! Also los und mal "ich sehe was, was Du nicht siehst" spielen, den Kids (oder sich selbst) einen der dicksten Fische vom Niederrhein zeigen (mit Daten-Raten) oder im Vogelweltraum ihre "Lieblingsfederfreunde" nach der "Heiß/Kalt"-Methode. Ein Museum ist immer auch ein lebendiger Kulturort! Heute 14.00-17.00 Uhr / Sa + So 14.00-17.00 Uhr in der Dorfstraße 24 in 46487 Wesel-Bislich (ganz nah am Deichradweg) Genau das richtige um nach einem Spaziergang oder einer Radtour (vielleicht sogar mit Fährfahrt über den Rhein) mal in Sachen Kultur "einzukehren". P.s.: bei uns gibt es auch die Flyer zur Bislicher Strochenroute!