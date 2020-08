Dicke Ziegelmauern machen es möglich! Natürlich finden Sie auch bei uns an diesem hochsommerlichen Wochenende im August 2020 keinen Schnee - aber in den dicken Ziegelmauern unserer Ausstellungsgebäude wird es eben nicht so heiß, wie auf der Straße. Was Sie bei uns im Deichdorfmuseum finden, sind allerdings interessante und abwechslungsreiche Ausstellungen zu den Themen Schifffahrt, Deichbau, Ziegel und Dorfgeschichte. Wir haben derzeit Samstags und Sonntags von 14.00-17.00 für Sie geöffnet. Tourenradler mit Gepäck können nach kurzer Rücksprache mit der Aufsicht auch gerne ihre Räder auf dem großen und gemütlichen Innenhof parken. Im Laubschatten unserer Linde lässt es sich herrlich pausieren. Erwachsene zahlen als Eintritt 3,80€, Kinder und Jugendliche sind frei. Für Gruppen ab 6 Vollzahlern gibt es eine Ermäßigung auf 2,50€ pro Person. Und auch, wenn wir Corona-bedingt die Gesamtanwesenheitszahl auf dem Gelände auf gleichzeitig maximal 30 Personen begrenzen mussten, geht es bei uns immer herrlich entspannt zu! Dorfstr. 24 in 46487 Wesel-Bislich, nur ca. 300m östlich des Deichradwegs gelegen und auch nur ca. 600m von der Fähre Xanten/Bislich entfernt. Probieren Sie es ruhig mal aus!