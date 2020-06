Das Jugendzentrum Karo in Wesel bietet Kindern und Jugendlichen kostenlose Sommerferienangebote. So wird beispielsweise ein Insekten-Hotel gebaut und es findet eine Turnierwoche statt.

Insekten-Hotel

Das Angebot zum Thema "Wir bauen ein Insekten-Hotel" veranstaltet das Karo von Mittwoch bis einschließlich Freitag (8. bis 10. Juli). Es richtet sich an Kinder ab einem Alter von 6 Jahren. Start ist an allen Tagen um 12 Uhr. Das kostenlose Angebot endet jeweils um 14 Uhr. In der Ankündigung heißt es: "Ohne Insekten läuft gar nichts. Jede Wildbiene ist wichtig. Die Kinder werden Naturschützer und Baumeister zugleich. Mit Hammer, Säge, Bohrer und unterschiedlichen Naturmaterialien entsteht ein Insekten-Hotel."

Turnierwoche

Außerdem wird im Karo von Dienstag bis einschließlich Freitag (7. bis 10. Juli) eine Turnierwoche für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren veranstaltet. Start ist an allen Tagen um 11 Uhr. Das kostenlose Angebot endet jeweils um 15 Uhr. In der Ankündigung heißt es: "Hier gibt es in entspannter Atmosphäre ohne übertriebenen Ehrgeiz viele kleine Turniere am Billardtisch, Kicker, Tischtennis, Playstation und vieles mehr."

Anmeldung

Anmeldung erforderlich jeweils unter jz-karo@gmx.de oder Telefon 0281/3009999. Die maximale Teilnehmerzahl pro Angebot beträgt 8 Personen. Mehr Infos unter www.jz-karo.de