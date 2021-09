Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 15.406 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 21. September). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 2 gestiegen. 682 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 329 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 14.350 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 63,8 (Vortag 69,9).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 19 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 9 Personen werden intensivmedizinisch betreut und 5 davon beatmet.

Das Land hat in der aktuellen Corona-Schutzverordnung zwei weitere Werte zur Beurteilung des Pandemiegeschehens eingeführt. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 1,65 (Vortag 1,64). Landesweit sind aktuell 7,7 Prozent (Vortag 7,9) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Die aktuell 682 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (50/nachweislich mit Virusvariante 42), Ennepetal (65/27), Gevelsberg (34/20), Hattingen (127/36), Herdecke (20/8), Schwelm (50/23), Sprockhövel (51/24), Wetter (76/38) und Witten (209/111).

Nach Altersgruppen verteilen sie sich wie folgt: bis 12 Jahre (153), 12 bis 17 Jahre (97), 18 bis 25 Jahre (95), 26 bis 35 Jahre (101), 36 bis 49 Jahre (121), 50 bis 65 Jahre (80), 66 bis 80 Jahre (20) und älter als 80 Jahre (15).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (390), Ennepetal (1.414), Gevelsberg (1.484), Hattingen (2.350), Herdecke (895), Schwelm (1.454), Sprockhövel (905), Wetter (1.068) und Witten (4.390).

Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Ennepe-Ruhr-Kreis 374 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (23), Gevelsberg (26), Hattingen (77), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (22), Wetter (12) und Witten (133).

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 222.047 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger, 207.768 sind vollständig geimpft. 1.754 Personen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Der Impfbericht erfasst Impfungen der niedergelassenen Ärzte, Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäuser. Da die Daten der ebenfalls impfenden Betriebs- und Privatärzte aber ausschließlich an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, bildet der KVWL-Bericht das Impfgeschehen nicht vollständig ab.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet 861.740 Mal genutzt, 1.202 Tests fielen positiv aus.

Einrichtungen

Pflegeheime

Die folgenden Pflegeheime sind von mindestens einem Corona-Fall betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Witten: Haus Buschey

Schulen

In Schulen werden nur noch in Einzelfällen und abhängig von der Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen Quarantänen für Kontaktpersonen ausgesprochen. An folgenden Schulen mussten Kontaktpersonen ermittelt werden.

Sprockhövel: Förderschule Hiddinghausen

Impfbus

Am Montag haben sich 131 Personen in Witten per Impfbus impfen lassen, bei 47 von ihnen war es die Erstimpfung. Die Gesamtzahl der im Bus durchgeführten Impfungen liegt damit bei 5.943.

Informationen rund um das mobile Impfangebot und alle Bus-Stopps im Kreisgebiet gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.enkreis.de.