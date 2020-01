Sieben Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus dem evangelischen Krankenhaus haben die Weiterbildung zur Praxisanleitung erfolgreich abgeschlossen.

Berufsbegleitend haben sie die Fortbildung an der hauseigenen Pflegefachschule besucht, um künftig Pflegeschülern bei den ersten Schritten ins Berufsleben zur Seite zu stehen. Dabei haben sie sich intensiv mit aktuellen Pflegestandards beschäftigt, sodass auch die Stationen von dem frischen Fachwissen profitieren.

Die Praxisanleitungen begleiten die Auszubildenden auf den Stationen und in den Funktionsbereichen des evangelischen Krankenhauses, unterstützen sie bei der Umsetzung des im Unterricht Gelernten und stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, die Verbindung zwischen Theorie und Praxis sicherzustellen. „Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag, um die hohe Qualität unserer Ausbildung zu gewährleisten“, sagt Mark Brinkmann, Schulleiter der Pflegefachschule am evangelischen Krankenhaus.

Es haben bestanden: Angela Brylski, Lena Klär, Tabea Langer, Janine Peters, Anna Schwegler, Annika Tönshoff und Sandra Weis.