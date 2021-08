4. Perspektivwechsel im Seidenweberhaus Krefeld - Michele Buscio/Italien

Diese 4. und vorerst letzte Aktion der Krefelder Perspektivwechsel unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouterswar für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

"Die neue Richtung" von Michele Buscio/Italien

"The New Direction" by Michele Buscio/Italy

Michele :"Hallo Kerstin, das ist eine Kopie von Depero, einem futuristischen Maler der 30er Jahre. Das Bild ist eine Hommage an Beuys, der als Lehrer seine Schüler anleitet, wie es der Gondoliere mit seinem Azubi tut. Viele Grüße Michele"

Künstlerinformation Michele Buscio

Anmerkung: Fortunato Depero (*30.03.1892 - †29.11.1960) war ein vielseitiger italienischer Maler des italienischen Futurismus. Mein erster Gedanke zum Malstil von Michele war Kubismus. Bei der weiteren Recherche im Internet habe ich dann gelernt, dass sich diese Kunstrichtung eigentlich von vielem, auch vom Kubismus abgrenzen wollte. Das man meiner Meinung nach ohne fundiertes Grundwissen in künstlerischen Belangen keine Berichte darüber schreiben kann, belasse ich bei den unten stehenden Worten von Michele, der so freundlich war und mir seine Intention zu seinem Bild geschickt hat. Mir gefällt es einfach sehr gut und mehr Worte meinerseits bedarf es hierzu nicht. Ein paar Gedanken und Empfindungen findet Ihr in der Bilderserie.

Aus Reichelsheim (Odenwald)

Michele Buscio kommt ursprünglich aus Molise (Mittelitalien). Er hat sich 1985 in eine deutsche Frau verliebt und lebt seitdem in Deutschland. Seitdem er sein Arbeitsleben beendet hat, beschäftigt er sich mit Malerei. Er ist Autodidakt und hat sich im Laufe der Jahre zum Pflastermaler entwickelt. Er hat schon an verschiedenen Festivals in Deutschland, Italien, Frankreich und den USA und Mexico teilgenommen. In Monaten ohne Festivals zeichnet und malt er Porträts von Freunden, Bekannten und Streetart-KollegInnen. Häufig fährt er mit dem Fahrrad zu den Festivalveranstaltungen.

