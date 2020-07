Bochum, dies ist nicht nur meine Stadt, sondern meine ganz große Liebe.

Es ist die Stadt dessen Plattencover, 4630 Bochum in meinen Herzen brennt.

Hier ist Herbert (Grönemeyer) zu Ruhm gekommen.

( Kennenlernen war auch drin )

Bochum, hier ist Starlight zuhause, hier wird meine Currywurst zum Hit.

Eine Currywurst geht immer.

Bochum:

Unsere Stadt ist bunt voll pulsierenden Leben und

die Menschen hier tragen ihr Herz am richtigen Fleck .

Und von wegen Kohlenpott:

Bochums Lunge ist Grün und unsere Radwege ziehen sich wie Adern durch die Schönheit der Natur.

immer etwas zu meckern.

Schon am frühen Morgen sind wir von der City Richtung Ruhr unterwegs,

und das oft bis zum späten Nachmittag.

Es gibt viel zu sehen und zu bestaunen in und rund um unsere Stadt.

Eine Fahrradtour mit Päuschen wann immer du magst.

Viele lauschigen Eckchen mit leckeren Angeboten holen uns Bochumer schon

einmal flotter vom Rad.

lecker cappuccino.

Pause:

Genug gestrampelt und schon geht es ab eine Siesta machen.

Wohin?

Zum Ponton oder zum Haus Oveney oder,oder?

Eventuell zum Strandeck - hier wäre eine Pause unter Palmen drin?

Echte Palmen im Ruhrgebiet, die Füße im Sand vergraben in Bochum?

Nirgendwo im östlichen Ruhrgebiet ist man den Urlaubsgefühl so dicht auf den Spuren.

In Ruhe einen frisch gebrühten Cappuccino und dann auf den Liegestühlen

locker etwas wegschlafen?

Geht doch:

Tatsächlich erklingt auch noch Musik zum Träumen und du fühlst dich wie im

sonnigen Süden.

Mallorca - Feeling ?

Geht aber irgendwie nicht so ganz .

Die Schafe blöken ganz in der Nähe und die Kühe dösen ganz in Ruhe so vor sich hin.

Vierbeiner erlaubt.

Vierbeiner erlaubt.

Kurz auf die Uhr geblinzelt ,heißt es ab in Richtung City-Süd.

Wacker umziehen denn der Abend soll trotz Corona-Krise besonders sein.

City-Süd:

Nur wenige Schritte und wir befinden uns mitten im legendären Bermudadreieck.

Hier gibt es erst einmal eine Currywurst und nach der Wurst kommt der Durst.

Im Bermuda Bochums Partymeile sind die Nächte in der Regel lang.

(Corona bedingt alles ein wenig leiser aber mit Abstand und bei manch einem

Gastronom super gut geregelt. )

Uns ist Gesundheit wichtig und unserem Lieblings Gastronom seine Gäste.



Heißer Tipp:

Wer in der Woche Zeit hat kann im Bermuda auch ruhig Relaxen.

Wieder belebt.

Übrigens:

Als Bochumerin lege ich dir noch ein paar Dinge ans Herz.

Komm wieder...

denn nur einen Tag Bochum da siehst du nichts.

Oder bleib doch für immer- die Universitäts-Stadt Bochum mit dem

rauen Charme vergisst du eh nicht mehr.

Wir Bochumer sind so eine besondere Spezies, aber das weißt du ja sicher bereits.

Bochum:

Hier ein paar wenige Highlight.

Das Deutsche Bergbau -Museum .

Unsere City mit vielen tollen Shoppingmöglichkeiten.

Unserer Shoppingcenter Bochum- Ruhrpark .

Das Planetarium .

Der Botanische Garten.

Der Tierpark .

Das Eisenbahnmuseum.

MuT Museum unter Tage .

Unser unterirdisches Museum im Weitmarer Schlosspark .

Natur und Park der Tippelsberg .

Dorfkirche Stiepel Bochum.

Anneliese Brost Musikforum .

Kultur pur...

Die Bochumer Symphoniker.

Unsere Symphoniker.

Moritz Fiege Brauerei.

RuhrCongress .

Jahrhunderthalle.

Bismarkturm .

Jobsjade.

Museum Galerie in Bochum.

Sankt-Joseph Kirche .

Propsteikirche St.Peter und Paul

Kunstmuseum Bochum .

Bochumer HBF.

Kuhhirtendenkmal.

Grande Ruota.

Rathaus .

Stadtarchiv .

Lohrheidestadion Bochum-

Wattenscheid .

Vonovia Ruhr - Stadion anne Castroper .

Unser Stadion anne Castroper.

Unser Graf Engelbert mit neuen Standort.

Die Zeche:

Zur Zeit etwas Partyfrei :

Aber der Biergarten auf der Prinz - Regent Straße ist ein Knüller.

Das Schauspielhaus Bochum .

Das Schauspielhaus Bochum ist eines der renommiertesten Theater Deutschlands.

Beim Besuch dieser Institution trefft ihr auf ein herausragendes Ensemble,

auf Arbeiten bedeutender Regisseure.

Bochum verfügt über eine rege Theaterszene mit zahlreichen Bühnen.

in der Wissens-und Hochschulstadt Bochum findet sich eine geballte Kultur.

Rund 40 Bühnen und Schauspielensembles sind zentraler Bestandteil des Bochumer kulturellen Lebens.

Tana Schanzara.

Unsere ganz Große....

Unsere ganz Große....

Radio Bochum.

98,5

Unsere Morgenmacher rund um die Uhr.

Hier sind wir ....

Gut informiert und gut unterhalten.

Unser Sender ...

Radio Bochum Aktionen sind immer Top.

Das Exenterhaus .

Heute ein Bürohochhaus in Bochum.

Es überbaut einen ehemals denkmalgeschützten Luftschutzbunker aus dem

Jahre 1942.

Inzwischen:

Bochums beste Aussicht - einmalig und unverwechselbar.

Schon aus der Ferne deutet das Exzenterhaus an, was sich bei weiterer

Annäherung als zweifellos erweist.

Hier steht ein großes Stück Zukunft.

Einst Bunker ...

Unser Maiabendfest und unseren Musiksommer solltest du ebenso wenig vergessen wie Bochum Total oder unsere Weinmesse.

Immer etwas zu erleben:

Außer Theater und Bühnen, Festivals und Konzerte sorgen andere Events für unendliche Unterhaltung.



Nicht zu vergessen:

Unser Weihnachtsmarkt in Bochum umfasst ein umfangreiches Angebot und ein vielfältiges Programm.

An über 200 liebevoll geschmückten Ständen finden Besucher viele Geschenkideen.

Armin von Preetzmann

Shoppen mit Stil.

Ich kauf mir was, kaufen macht Spaß ..." sang auch schon unser Herbert Grönemeyer.

(na ja... ich finde er dürfte ruhig häufiger shoppen.)

Bochum ist einfach Spitze, du brauchst mehr Informationen rund ums

Einkaufen in Bochum?



Dann wende dich an unsere Bochum Touristen Info- Bochum Marketing.

44789 Bochum Huestr. 34

Fon : 0234/963020

direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Glaub mir:

Haben wir nicht - gibt es nicht.

Von Ruhr Park bis zur Innenstadt von Wochenmarkt bis Verkaufsoffenen

Sonntag alles geht.

Leider haben wir Corona bedingt auch unsere Einschränkungen.

Aber es läuft wieder.

Die Vielfalt der gastronomischen Angebote in Bochum ist unschlagbar.

In Bochum unterwegs sein ist ein bisschen wie um die Welt reisen - man

ist immer unterwegs und kennt immer noch nicht alles.

Komm einfach einmal vorbei - verbring deine Freizeit in NRW in Bochum .

Schon unterwegs?

Klasse...

Wir sehen uns.