Das, besondere Highlight des Jahres in Altena, Deutschland habe ich mir nicht entgehen lassen.

Erlebt und fotografiert die Lichtkunst, Lichtinstallationen in Altena, Deutschland.

Kunst Foto Impressionen der Burg Altena bei Nacht mit Beleuchtung aus verschiedenen Blickwinkel, Standorten fotografiert.

Des Weiteren verschiedene beleuchtete Motive in der Innenstadt von Altena fotografiert.

Schreibt mir doch mal in den Kommentar, wie Ihr die Bilder findet.