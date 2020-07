Aus gut 800 Projektideen zum Sonderförderprogramm Inter-Aktion vom FONDS SOZIOKULTUR wurden 75 ausgewählt. Darunter auch das interaktive Kulturprojekt: "Die Altenessener Kultur - Wäscheleine". In Zeiten wo Menschen aus gesundheitlichen Gründen auf Distanz gehen und das kulturelle Leben schwere Einschnitte erfährt, wollte die Ruhrpott-Revue mit einem Mitmach-Projekt Zusammengehörigkeit und Kreativität im Revier unter Beweis stellen, sowie sie es seit über 10 Jahren in ihren Bühnen-Projekten mit viel Herzblut nachzeichnet. "Es geht um kulturelle Vielfalt und Zusammenhalt" formuliert die Öffentlichkeitsarbeiterin Heike Scheffler für die Ruhrpott-Revue. Bis zum 31.08.2020 besteht die Gelegenheit Wäscheleine gerechte Kunstwerke, Bastelarbeiten, Texte, Bilder, etc. an die Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen zu senden. Bitte Name, Anschrift und Telefon nicht vergessen. Die eingesendeten Arbeiten sollen dann auf dem Gelände der Zeche Carl ausgestellt und durch ausgefallene Präsentationen der Theatermacher der Revue öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Erste originelle Beiträge werden schon bearbeitet. So soll ein "Altenessen-Song" Premiere feiern, Stadtteil- und Corona Gedichte vorgetragen, sowie eine mobile Bude zum Einsatz kommen. Alle offenen Events werden selbstverständlich coronagerecht geplant und sollen im Besonderen die Künstler*innen würdigen. "Wir sind alle sehr gespannt, wie diese Initiative wirkt und welche Inspiration für die kommende Theaterarbeit davon ausgehen wird", äußert sich abschließend der Theaterleiter Bodo Rossner.