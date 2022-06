Als ich das Plakat sah und „HIMMELWEG“ las, war meine Neugier sofort geweckt. Doch was steckt hinter dem vom bekannten Regisseur Adnan G. Köse (New Dakota Independent) in Szene gesetzten Theaterstück, dass am 2.Juli in der niegel-nagel-neuen Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken Premiere feiert. Es ist ein sehr, ja besonders hoch emotionales Schauspiel von Spaniens top Autor Juan Mayorga über mediale Täuschung durch eine grausame „Absprache“ zwischen einem NS-Lagerkommandanten und einem jüdischen KZ-Insassen.

Ich bin sehr gespannt, was mich an diesem Abend erwartet und wie diese brisante Thematik umgesetzt wurde.

Ob ich nach dem Besuch des Theaterstückes meine Sichtweise auf das, was ich im Leben wahrnehme ändere und mehr hinterfrage?

Tickets gibt es auf www.reservix.de, bei der Stadtinformation am Rittertor in Dinslaken und an der Abendkasse.